Lazio, Inzaghi fa visita a capitan Lulic

Oggi Lulic si è operato in Paideia per risolvere il problema alla caviglia. Il mister della Lazio lo è andato a trovare nel pomeriggio

La forza di questa Lazio sta nel gruppo e più volte è stato dimostrato: le varie rimonte e il saper soffrire insieme in gare in cui non si è espresso il meglio sono una dimostrazione. Anche oggi è arrivato un segnare di quanto i biancocelesti siano una cosa sola.

Senad Lulic in giornata si è operato alla caviglia che da settimane lo faceva soffire e gli ha fatto saltare la trasferta di Parma. Una volta conclusa l’operazione, il capitano nel pomeriggio ha ricevuto una visita inaspettata: mister Inzaghi si è recato in clinica per accertarsi personalmente delle condizioni dell’esterno bosniaco e per fargli sentire la vicinanza di tutti. Grande gesto che evidenza l’unità della squadra e ciò sta caratterizzando la stagione laziale.