Lazio, Inzaghi verso la conferma di Escalante: col Napoli prima da titolare all’Olimpico?

Il centrocampista della Lazio Gonzalo Escalante va verso la seconda gara di fila dal primo minuto. Nei big match raramente il tecnico Simone Inzaghi ha avuto a disposizione Lucas Leiva in questa stagione. Se all’Olimpico con la Juventus aveva giocato Cataldi senza destare una buonissima impressione in fase di filtro; contro il Napoli la cabina di regia dovrebbe essere affidata ancora una volta allo spagnolo. Che a Benevento ha disputato la prima partita da titolare con la nuova maglia. Prelevato in estate (ma in realtà già bloccato a gennaio dal direttore sportivo Tare, che aveva chiuso un anno fa l’operazione con l’Eibar al punto che il calciatore dopo il lockdown non è stato più schierato in Liga), Escalante aveva destato buone impressioni nel ritiro di Auronzo di Cadore per poi essere fermato da problemi fisici che ne avevano rallentato l’inserimento nel gruppo biancoceleste. Dovrebbe vincere il ballottaggio con Cataldi e Parolo, la sua essenzialità e la voglia di non strafare, ma anche l’atteggiamento aggressivo hanno convinto e serviranno contro la frizzante trequarti partenopea, con Zielinski e Fabian Ruiz clienti scomodi che testeranno ulteriormente la bontà dell’acquisto della Lazio, questa volta in una partita in cui per larghi tratti ci sarà più che da offendere da schermare la manovra rivale e difendere la porta.