Lazio, Inzaghi torna al modulo fantasia: spinta sulle fasce e gol

Mini rivoluzione per Inzaghi, che con i nuovi innesti è pronto a tornare a un modulo offensivo

Quella di questa stagione sarà una Lazio un po’ diversa rispetto allo scorso anno. Mister Inzaghi, dopo i problemi avuti sia in fase offensiva che difensiva, è pronto a ritornare al passato. Il nuovo motto del tecnico biancoceleste è “tutti all’attacco”. Come riporta Il Corriere dello Sport, con gli innesti di Lazzari e Jony, Inzaghi ha ricevuto in dote due esterni che garantiranno quella qualità in fase di spinta che è mancata la scorsa stagione. Entrambi sono sinonimi di corsa e cross, quelli che dovranno raccogliere gli interni di centrocampo con i loro inserimenti. Milinkovic e Parolo sono dei maestri in questo. Luis Alberto invece sarà insieme a Correa la mente della squadra e avranno il compito di innescare Immobile. In difesa è arrivato Vavro, un difensore tecnico e dotato di gran piede, i suoi lanci torneranno utili anche in fase offensiva.