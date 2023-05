Lazio, Inzaghi sul derby di Roma: «Ne ho giocati tanti, ma a Milano....»

L’allenatore dell’Inter ha parlato della sfida di domani, citando anche la stracittadina romana

Intervenuto nella conferenza stampa pre Inter Milan, l’ex allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha voluto paragonare il peso dei due derby.

LE PAROLE- Sono due derby molto sentiti, a Roma ne ho giocati sia da calciatore che da allenatore. A Milano solo da allenatore, sono sentitissimi: da entrambe le parti si dice che non c’è paragone, devo dire che anche a Milano è sentito. Punto più alto della mia carriera? Senz’altro, è una partita importantissima come sono state altre finali. Non è un derby, ma il derby: sappiamo cosa rappresenta per noi, per la società, per i tifosi, anche per me stesso