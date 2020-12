Lazio, Inzaghi spera nei recuperi: Correa possibile, Acerbi difficile

Simone Inzaghi spera di riuscire a recuperare pezzi della sua Lazio verso il Milan: Correa possibile, difficile ce la faccia Acerbi

La Lazio si prepara ad affrontare il Milan. Oggi si svolgerà la rifinitura e poi la squadra partirà alla volta di Milano.

Come spiega il Corriere dello Sport, possibile il recupero del Tucu Correa, che però anche nel caso in cui venisse convocato non dovrebbe partire titolare: al suo posto Caicedo. Difficile, invece, che possa farcela Acerbi: il difensore dovrebbe chiudere il 2020 senza giocare contro la sua ex squadra. Fuori, invece, Leiva.