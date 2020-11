Lazio, Inzaghi ritrova Lazzari e Luis Alberto

Allenamento a Formello senza Strakosha, Leiva e Immobile, usciti anzitempo dal centro sportivo.

La Lazio si ritrova a Formello senza i tre calciatori usciti con le rispettive autovetture dalle 15 alle 15.20. Immobile, Leiva e Strakosha sono usciti scuri in volto dal centro sportivo e domani non dovrebbero esserci. Per tre che se ne vanno, tre che rientrano a disposizione. Djavan Anderson, Lazzari e Luis Alberto si sono allenati regolarmente in gruppo agli ordini di Simone Inzaghi. Che continua a provare il 3-5-2. Che domani risentirà di molte assenze, nonostante i miglioramenti rispetto alle ultime trasferte europee, ma potrà contare probabilmente dal 1′ su Lazzari e Luis Alberto.