Lazio, Inzaghi carica la squadra per la ripresa: «Ora tocca a noi!»

Lazio, mister Inzaghi carica la squadra in vista della ripresa: i biancocelesti ripartiranno dal match contro l’Atalanta

Adesso si può iniziare a fare il conto alla rovescia. Si torna in campo e si cercherà di portare a termine la stagione. La Lazio già in questa settimana è tornata ad allenarsi in gruppo e la voglia di tornare a giocare è tanta.

Ieri, come riporta il Corriere dello Sport, mister Inzaghi ne ha approfittato per riunire la squadra e caricarla con una semplice frase: «Ora tocca a noi!». Si perché le gare che mancano alla fine sono 12 e il tecnico avrà bisogno di tutta la rosa al completo per lottare fino alla fine per lo scudetto. Da questo punto di vista è ottimo il recupero di Leiva mentre ci vorrà ancora del tempo per capitan Lulic che tornerà a Roma il 3 giugno.