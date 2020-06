Lazio, Inzaghi almeno fino al 2023: c’è la firma per il rinnovo

Lazio, Inzaghi avrebbe già firmato il rinnovo: in biancoceleste fino al 2023 a 2,5 milioni di euro a stagione. In caso di Scudetto…

Inzaghi fino al 2023. La Lazio sogna in grande e lo fa costruendo il suo futuro sulle certezza acquisite in questi anni: il suo allenatore. Nessuna incertezza, nessun ripensamento, solo una volontà, ma solo la voglia di continuare insieme: Tare aveva annunciato già l’imminente firma sul rinnovo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Inzaghi avrebbe già messo nero su bianco la sua volontà di legarsi per altrri tre anni alla Lazio. Sono bastati due incontri per trovare l’accordo: al mister sarà ritoccato anche l’ingaggio che salirà a 2,5 milioni di euro. Cifra che potrebbe toccare i 3 milioni in caso di Scudetto, oltre al bonus già stabilito.