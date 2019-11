Lazio, Inzaghi alla ricerca dell’ottava vittoria con almeno due gol segnati

Inzaghi insegue Viola, l’allenatore che vinse 8 partite di fila con almeno due reti: un’occasione per battere un altro record

8 gare con almeno due gol: questo è il record segnato nella storia ultracentenaria della Lazio. A scriverlo è stato Viola, nell’ormai lontana stagione 1936/1937, che poteva contare su un certo Silvio Piola.

Inzaghi invece si affida ad Immobile, ma l’obiettivo è lo stesso: come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti stanno vincendo seguendo il trend dal 4-0 rifilato al Genoa. Domani sarà l’occasione giusta per eguagliare il risultato: fin qui, infatti, Inzaghi ha inanellato 7 vittorie con almeno due reti siglate. La squadra dei record è pronta per mettersi alla prova e stracciarne uno in più.