Sassuolo-Lazio, ecco dove vedere il match in programma domenica 24 novembre alle 15:00 in tv e in streaming

Domenica torna finalmente la Serie A, con la Lazio impegnata a Reggio Emilia contro la squadra di De Zerbi alle ore 15:00 al Mapei Stadium. Il match tra biancocelesti e neroverdi sarà visibile sul canale 253 di Sky Sport . Per chi non sarà casa, sarà possibile seguire la partita anche su Sky Go tramite tablet, pc o smartphone.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI