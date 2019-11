Lazio, D’Amico: «Il terzo posto non è impossibile. So come ragiona Lotito»

Vincenzo D’Amico ha parlato della situazione in casa Lazio

Vincenzo D’Amico, ex Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per parlare del momento attuale dei capitolini. Ecco ciò che ha detto.

PARLA D’AMICO – «La Lazio potrebbe giocarsela anche per il terzo posto, non credo per qualcosa di più. Le avversarie più temibili sono Roma ed Atalanta, il Napoli rischia di restare fuori. Tuttavia attenzione al Cagliari, più probabile che i sardi lottino per un piazzamento in Europa League. A gennaio io andrei a puntellare la squadra, cominciando con il prendere un vice Lulic, ma conosco come ragiona Lotito. Il patron pensa ‘a che serve investire per lo scudetto che non potrò mai vincere se con questa squadra posso già arrivare al quarto posto?’. Dal punto di vista economico posso capirlo, come tifoso no».

EUROPA LEAGUE – «Non siamo ancora fuori aritmeticamente. Non capisco quei tifosi che ancora maledicono la serata con il Salisburgo e ora gioiscono per l’uscita dall’Europa, in modo da puntare tutto sul campionato. Il nostro girone non era proibitivo, ma le squadre che abbiamo affrontato erano comunque di un discreto livello».