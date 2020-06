Inzaghi, parla papà Giancarlo: «Per Simone la Lazio è la sua famiglia»

Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Pippo, ha commentato il percorso della Lazio e il futuro di suo figlio…

Un papà orgoglioso e fiero dei suoi ragazzi: Giancarlo Inzaghi non può che spendere parole al miele per Simone e Pippo. A Repubblica, ecco qualche stralcio di una sua intervista: «Ora sono contento che il calcio riparta, però non dimentichiamo quello che è successo. Simone e Filippo telefonavano più delle solite due volte al giorno, mi ripetevano di mettere la mascherina».

LAZIO – «È una buona squadra e Simone l’ha plasmata. I giocatori valgono tutti molto più di quando la Lazio li ha presi. Un miracolo».

FUTURO – Per Simone, ormai, i colori biancocelesti sono una seconda pelle, difficile immaginarlo lontano da qui: «Se cambia, ha senso farlo solo per andare alla Juve. Ma da ventuno anni Roma è la sua casa, la sua famiglia»

MERCATO – «Speriamo che la dirigenza non venda nessuno, le richieste per gente come Immobile o Milinkovic sono alte. Il mercato può creare problemi a tutti, in questo finale può distrarre».