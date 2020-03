Lazio, Inzaghi si ispira al modello Ferguson

Lazio, quattro anni di lavoro continuo che hanno portato mister Inzaghi ad essere uno dei migliori allenatori in circolazione

Dal 2016 è al timone di questa Lazio. Simone Inzaghi, insieme a Gasperni dell’Atalanta, è l’allenatore più longevo della Serie A. Se la Lazio si trova oggi a lottare per lo scudetto con Inter e Juventus molto si deve al lavoro che il tecnico ha fatto in questi anni e che in questa stagione soprattutto sta portando i suoi frutti.

Come riporta il Corriere dello Sport il modello a cui si ispira il tecnico piacentino è quello di Ferguson, manager e leader dello United per ben 27 anni. Proprio a questo proposito il patron Lotito vuole blindarlo e non lo lascerà andare facilmente.