Lazio, Inzaghi e Lotito caricano la squadra in vista della Fiorentina

In preparazione alla gara di questa sera contro la Fiorentina, Inzaghi e Lotito hanno lavorato sul morale dei giocatori della Lazio

La sconfitta contro l’Atalanta ha portato pesanti defezioni in casa Lazio, sia dal punto di vista fisico, con gli infortuni di Cataldi e Correa, sia dal punto di vista mentale, con la squadra che ne ha risentito molto a livello emotivo.

In virtù di questo, riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi e Lotito in questi giorni avrebbero lavorato, oltre che sul piano fisico, sulla situazione mentale della squadra, caricandola a non perdersi d’animo ed a inseguire ancora il sogno scudetto. Attese stasera, quando la Lazio affronterà la Fiorentina all’Olimpico, le risposte della squadra alla ‘terapia’ di presidente ed allenatore.