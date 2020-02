Lazio, il segreto è il lavoro di mister Inzaghi e di tutto il suo staff

Lazio, i biancocelesti stanno conducendo una stagione fantastica: merito del lavoro di mister Inzaghi e del suo staff

La Lazio sta facendo un campionato straordinario e il merito in gran parte va anche a mister Inzaghi che in questi anni ha lavorato sulla squadra permettendo a questo organico di crescere e ad oggi di lottare per un posto al vertice.

Come riporta il Corriere dello Sport il lavoro del tecnico è poi supportato in modo ottimo anche dal suo team che conta 11 persone. Per primo c’è il suo vice Farris, poi i due collaboratori tecnici: Cecchi, e Rocchini. Allavena e Cerasaro, sono invece i match analyst. c’è poi Fabio Ripert con lui lavorano Fonte, Spicciarello e Bianchini. Grigioni è lo storico preparatore dei portieri coadiuvato anche da Zappalà, preparatore dei portieri di Inzaghi prima agli Allievi e poi in Primavera.