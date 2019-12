Lazio, ancora qualità in spiaggia: Inzaghi, il figlio Tommaso e Lorenzo Insigne FOTO

Lazio, ancora vacanze per mister Simone Inzaghi e la sua famiglia. Ospite speciale di oggi in spiaggia: Lorenzo Insigne

Ancora tempo di vacanze e di relax in casa Lazio. Mister Inzaghi si trova infatti ancora a Dubai con tutta la sua famiglia. Non solo, sono molti infatti i calciatori che hanno scelto la meta saudita per trascorrere le vacanze.

Tanta qualità quindi anche sulle spiagge come testimonia l’Instgram stories proprio del primogenito di mister Inzaghi Tommaso. Il calcio è sempre il primo pensiero e quindi partitella sulla spiaggia con papà Simone e anche con Lorenzo Insigne.