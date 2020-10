Lazio, Inzaghi può sorridere: Immobile, Luiz Felipe e Leiva si allenano

Alla vigilia di Torino-Lazio, Simone Inzaghi ritrova alcune pedine fondamentali: Immobile, Leiva e Strakosha in gruppo

Può sorridere Simone Inzaghi. Alla vigilia di Torino-Lazio, il mister ritrova i big: Immobile, Luiz Felipe, Leiva, Strakosha, Fares, Patric e Cataldi si rivedono in gruppo. Recuperi importanti in vista della trasferta, gara in bilico per il caosi tamponi. Insieme ai compagni ha svolto l’allenamento anche Radu. Out invece Luis Alberto, Vavro, Lazzari, Djavan Anderson ed Escalante.

A rimpinguare la rosa sul campo di Formello, anche sei giovani della squadra di Menichini: Moro, Furlanetto, Novella, Franco e Czyz che ha già esordito con lavsquadra dei grandi.