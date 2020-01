La Lazio ha un equilibrio perfetto, la situazione è magnifica e le statistiche continuano a dar ragione a mister Inzaghi. Ecco un altro curioso dato fornito da Lazio Page.

Per la decima volta su 17 la #Lazio ha segnato in entrambi i tempi, il 59%: solo il Bayern Monaco ha una percentuale migliore in Europa

65% Bayern M. (11/17)

59% Lazio (10/17)

55% Liverpool (11/20)

53% Barcellona (10/19), Lipsia, Schalke (9/17)

50% Atalanta, Inter (9/18)

