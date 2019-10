Lazio, Inzaghi: «Abbiamo meritato la vittoria, onore ai ragazzi. Rigore? Ha deciso Immobile»

Anche l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare la vittoria con la Fiorentina

Simone Inzaghi, dopo l’intervento di Vincenzo Montella, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria di questa sera al Franchi: «Classifica? E’ stata una partita meritata, giocata molto bene, condotta. Venivamo da giovedì, i ragazzi sono stati bravissimi, siamo tornati venerdì pomeriggio da Glasgow. La Fiorentina è una squadra forte, organizzata ed ha un pubblico molto caldo che ha incitato il gruppo dall’inizio alla fine. Gestione del risultato? Dobbiamo lavorare sui nostri difetti. Abbiamo sbagliato due mezzi tempi, la squadra è sempre viva, sul pezzo. Abbiamo quindici punti, avremmo dovuti averne molti di più. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo. Immobile? Avrebbe dovuto tirarlo lui, l’ho chiamato e gli avevo detto che avrebbe dovuto tirarlo. Caicedo è un buon rigorista, ma chiaramente non è Immobile. Era giusto e doveroso lasciarglielo tirare, se lo meritava, ha deciso Ciro».

CELTIC-LAZIO – «E’ una partita da raccontare ai figli, il più grande me lo sono portato. Il Celtic è una squadra di qualità, che gioca a ritmi altissimi. Perché ci sono ancora perplessità su Immobile? Non gli manca nulla per consacrarsi definitivamente, ha battuto tutti i record, è il titolare della Nazionale. Per noi è un punto di riferimento, è un ragazzo che ha trovato la piena maturità, è un generoso, spende tantissimo. E’ un leader, penso che tutti siano convinti di Immobile. E’ un giocatore che non si smentisce mai, devo gestirlo nel migliore dei modi».

Simone Inzaghi nella conferenza stampa post Fiorentina-Lazio

La Lazio ha messo in campo il giusto carattere?

Sì, avevo chiesto una gara così ai ragazzi e sono stati bravissimi. Stamattina abbiamo avuto l’allenamento più importante. Nelle ore scorse abbiamo lavorato molto al video perchè dovevamo recuperare energie. Ero molto sereno comunque, la squadra aveva fatto bene precedentemente anche se non aveva portato a casa quanto doveva.

Rigori?

Ho parlato con Ciro. Lui ha voluto farlo tirare a Caicedo. Si sentiva di fare questo gesto verso di lui. Fortunatamente mancava poco alla fine e abbiamo portato a casa i tre punti.

Episodi della gara?

Già domenica con l’Atalanta non ne ho parlato. Col Var abbiamo fatto scuola due anni fa. Guida e Mazzoleni sono delle garanzie, quindi non c’è bisogno di aggiungere altro. C’era un rigore sacrosanto su di noi, però non ho pensato a quello ma soltanto alla gara. I quindici punti che abbiamo non rispecchiano quanto abbiamo prodotto in queste gare. Dobbiamo condurre le gare come oggi, alla lunga i fatti ci daranno ragione.

Importanza della vittoria?

Avevamo bisogno di una partita importante per muovere la classifica. Io ero tranquillo perchè vedo la squadra come si allena in campo. A Glasgow ha fatto una grande gara.

Lukaku?

Ho un ottimo rapporto con lui. Due anni fa ci ha dato una grande mano, poi ha avuto una doppia operazione ai tendini del ginocchio. Ho dovuto escluderlo per un po’ di tempo. Si è messo a lavorare intensamente con grande testa. Già con l’Atalanta stavo per metterlo in campo. Se continua così può diventare una risorsa importante, aumenterà man mano il suo minutaggio.