Lazio, Inzaghi da record: raggiunto Eriksson per vittorie consecutive

Lazio, Simone Inzaghi raggiunge il record di Eriksson di vittorie consecutive dopo il trionfo di oggi contro il Brescia

La vittoria della Lazio in rimonta allo stadio Rigamonti contro il Brescia di Conini sta continuando a far sognare i tifosi biancocelesti. Tanti le statistiche da aggiornare con la prima partita giocata in questo 2020: cinque trasferte vinte di seguito con gol nel finale in rimonta, Ciro Immobile a quota 19 reti in 17 match. Il record più speciale è proprio quello delle 9 vittorie consecutive che portano Simone Inzaghi ad eguagliare la Lazio di Sven Goran Eriksson della stagione 1998/99.