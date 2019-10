Lazio, Inzaghi concede due giorni di riposo: martedì la ripresa

Inzaghi ha concesso due giorni di riposo a suoi giocatori: la ripresa ci sarà solamente martedì, quando si inizierà a pensare all’Atalanta

Conclusa la prima settimana di lavoro in quel di Formello, Simone Inzaghi ha deciso di concedere due giorni di riposo ai giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali. Come riportato sul sito ufficiale della Lazio, la ripresa ci sarà solamente martedì quando la squadra, che si ritroverà nel centro sportivo, inizierà a pensare al match contro l’Atalanta del prossimo sabato.