Lazio, gli auguri di papà Giancarlo e di Pippo a mister Inzaghi

Lazio, gli auguri speciali a mister Inzaghi nel giorno del suo compleanno dal papà e dal fratello Pippo

Giornata speciale per mister Inzaghi che oggi compie 44 anni. Oltre ai tantissimi tifosi biancocelesti per il tecnico sono arrivati anche quelli della famiglia. Questi i messaggi di papà Giancarlo e del fratello Pippo sulle pagine de Il Corriere dello Sport.

«Prima di tutto, in un periodo come questo, gli auguro la salute per lui e tutta la sua famiglia. Se scivoliamo in ambito calcistico, spero che Simone possa continuare quanto già fatto in quattro anni di carriera da allenatore. È stata una cavalcata incredibile, meravigliosa, e speriamo che possa riprenderla e portarla avanti se torneranno alla normalità. Lo scudetto? È tanta roba, in questo momento ci pensiamo. Impossibile nasconderlo, la Juventus si trova a un solo punto di distanza e la squadra di Simone mette soggezione. Diciamo che la Lazio se la può giocare». Questo il pensiero del papà.

«La cosa più importante è la famiglia, siamo cresciuti con i nostri valori, pensiamo ai genitori e Gaia, la moglie di Simone, sta aspettando un bambino. Quando nascerà, sarà il momento più bello e importante. Da fratello, so che in questo situazione Simone si è goduto i figli più del solito. Gli auguro il meglio, di stare bene e tanta salute», ha concluso Pippo.