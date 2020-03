Lazio, Inzaghi è sempre più decisivo in Serie A: i suoi cambi hanno fruttato ben 10 punti ai biancocelesti

Lazio, mister Inzaghi è sempre più decisivo in Serie A: i suoi cambi hanno fruttato ben 10 punti ai biancocelesti

Fino allo stop forzato del campionato Simone Inzaghi ha condotto la sua Lazio in modo egregio fino a scalare posizioni in classifica e a portarsi a solo un punto dalla Juventus al primo posto. Il tecnico biancoceleste è il quinto allenatore in Serie A ad aver effettuato cambi decisivi: ben 78 sostituzioni che hanno portato 10 punti ai biancocelesti.

Tra l’altro, proprio oggi 14 marzo, ricorrono i 20 anni da quel famoso Lazio Marsiglia di Champions League in cui Inzaghi realizzò lo storico poker. Record che detiene ancora oggi, essendo l’unico italiano ad aver segnato 4 reti in Champions in una sola gara.