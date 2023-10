La Lazio intitola un’area verde a Felice Pulici – IL POST

La Lazio ha intitolato un’area verde a Felice Pulici dentro la Capitale, ecco il luogo, il post ufficiale ed i commenti dei tifosi

Gran bella iniziativa della Lazio all’indomani della sconfitta contro il Feyenoord. Questo pomeriggio la società capitolina ha voluto intitolare un’area verde a Felice Pulici. In Via della Cellulosa è stato infatti eretto un cartello intitolato all’ex bandiera come mostra il post Instagram sul profilo ufficiale dei biancocelesti.

IL POST – «Intitolata a Felice Pulici l’area verde in Via della Cellulosa»