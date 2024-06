Cucchi ANALIZZA il momento: «Alla Lazio manca programmazione, i tifosi NON vogliono Baroni perchè…» Le parole del giornalista

Intervistato da TMW, Riccardo Cucchi, ha parlato cosi del momento Lazio:

«La delusione che aleggia tra i tifosi per il nome di Baroni non è perché abbia un passato romanista ma perché è visto come un profilo basso. Non si fidano di lui, che ha pur salvato il Verona dopo che gli hanno smontato la squadra. Credo che la Lazio debba uscire da questa emergenza che dura da troppo tempo, da quando Inzaghi ha lasciato la Lazio. Sarri era un profilo straordinario per percorrere una strada diversa e visionaria ma la squadra non ha accettato poi il suo modo di concepire il calcio. Tudor non ha empatizzato con squadra e ambiente e per questo non sono stupito delle dimissioni. ra vedremo quale sarà la scelta. E c’è soprattutto da capire che squadra verrà consegnata al nuovo allenatore. C’è mancanza di programmazione, si sta navigando un po’ al buio. La Lazio non ha capito di avere un grande allenatore tra le mani con Inzaghi. Si doveva fare qualcosa per trattenerlo. Ha vinto coppe con lui, è stato un grande, non si è capito che era l’allenatore del futuro»