Lazio, Ledesma: «L’obiettivo è il quarto posto. Uomo simbolo? Inzaghi»

Lazio, l’ex capitano biancoceleste Ledesma ha detto la sua sui prossimi impegni della squadra di mister Inzaghi

L’ex capitano della Lazio Cristian Ledesma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioToday.

SUPERCOPPA – «Se la Lazio dovesse giocare come in campionato allora potrebbe vincere anche la Supercoppa. È una gara secca, nella prima fase ci sarà una fase di studio».

CAMPIONATO – «La Lazio intanto sta dove merita, perché gioca bene. L’obiettivo sicuramente è raggiungere il posto in Champions e bisogna essere concentrati su questo. I biancocelesti stanno volando, una volta incassata la qualificazione allora si può provare a puntare ancora più in alto».

UOMO SIMBOLO – «L’uomo simbolo? Inzaghi. Sono ormai quattro anni che Simone allena questi ragazzi. Ha sempre lavorato in sintonia con la piazza, con il presidente e con il ds: questo è un grande vantaggio, pochi lo dicono. Comunque credo che a questa rosa serva qualche rinforzo, anche per aumentare la concorrenza sana tra i giocatori, come avviene per esempio nella Juventus. Io prenderei un difensore centrale».

LOTITO – «Al Presidente dico di continuare a far crescere la Lazio sempre di più».