Lazio Inter, prosegue la vendita dei biglietti: pochi posti disponibili

Lazio Inter restano pochi biglietti disponibili. La situazione dello Stadio Olimpico a tre giorni dalla super sfida di lunedì

Lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 andrà in scena Lazio–Inter. Per il big match del ‘Monday night’ è prevista un’ottima cornice di pubblico. Lo Stadio Olimpico non sarà tutto esaurito ma quasi. Complice anche una massiccia presenza di tifosi interisti, agevolata dalla grande presenza su Roma e dal gemellaggio con la tifoseria laziale.

Al momento sono rimasti posti in Tribuna Tevere Top, in Curva Maestrelli ed in Tribuna Monte Mario. Nessuna disponibilità invece in tutti gli altri settori.