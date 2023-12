Lazio, guarda l’Inter: Inzaghi senza un titolare contro Sarri

Brutte notizie in casa Inter, Simone Inzaghi non potrà avere un titolare della propria squadra nel match contro la Lazio di Sarri

Continua a tenere banco la crisi numerica che sta attraversando l’Inter di Simone Inzaghi in difesa. Il tecnico nerazzurro in questi giorni sta infatti facendo a meno di due dei pezzi più pregiati del suo arsenale: Bastoni e Pavard. Mentre per il primo è previsto un rientro tra una o massimo due settimane, per il secondo i tempi di recupero sembrano essere leggermente più lunghi.

Come riportato stamane da TMW infatti, il francese (che stava diventando partita dopo partita una colonna portante dei meneghini) ha in questi giorni levato il tutore dal ginocchio, ricominciando così a correre. Sarà nuovamente disponibile, si legge, a partire dalla sfida col Lecce di sabato 23 dicembre. Dopo dunque il match con la Lazio del 17 all’Olimpico.