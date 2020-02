Lazio Inter, manca sempre meno al match di questa sera tra la compagine di Inzaghi e quella di Antonio Conte

Mancano poche ore al big match tra Lazio e Inter in programma questa sera allo Stadio Olimpico alle 20:45. Una gara carica di significati sia per la squadra di Inzaghi che per quella di Conte.

A fare da cornice uno stadio stracolmo con più di 60.000 tifosi a seguito delle due compagini. Anche la Serie A celebra il big match con un post su Facebook. Sarà infatti una “Sfida da vertigini”.