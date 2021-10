Lazio Inter: ecco come è finita l’ultima volta

ll 16 febbraio 2020, la Lazio superò 2-1 l’Inter in rimonta in occasione della 24ª giornata di SerieA TIM

Dopo un inizio equilibrato da parte delle due squadre allenate da Inzaghi (Lazio) e Conte (Inter), La partita si sbloccò al 44′, quando

Young portò avanti i nerazzurri. La Lazio però non ha mai mollato e nella ripresa costruì la vittoria. Subito decisa ed aggressiva e trovò il pareggio su ingenuità difensiva di de Vrij che sbilanciò Immobile pronto alla battuta da pochi passi: rigore che il numero 17 trasformò con calma glaciale.

La partita da quel mometo po fu cartetterizzata dal dominio laziale,. La Lazio stana lʼInter, gli cede in alcuni frangenti il possesso per ripartire in maniera incisiva. Sugli sviluppi di un angolo, Marusic a botta sicura, sulla linea Brozovic,

Milinkovic ritrovò il pallone con un tiro rapido rasoterra bruciò Padelli per il gol decisivo. Festa della Lazio, che sorpassò l’Inter portandosi momentaneamente al secondo posto, a -1 dalla Juventus