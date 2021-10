Lazio Inter: ecco dove vedere la partita in tv

Lazio e Inter scenderanno in campo oggi alle 18.00 all’Olimpico. Ecco dove vedere il match di Serie A in tv

Alle ore 18 di oggi la Lazio giocherà allo Stadio Olimpico contro l’Inter, match valido per l’ottava giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta un po’ a sopresa contro il Bologna. Vietato dunque sbagliare per la Lazio nella prima partita dopo la sosta per le Nazionali, di fronte all’ex Simone Inzaghi.

Poca scelta su dove guardare il match: la partita infatti sarà visibile solo su Dazn per gli abbonati.