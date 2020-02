Lazio Inter, Serena: «Con Immobile vedo bene Correa»

Aldo Serena si è espresso sullo scontro ad alta quota tra Inter e Lazio che potrebbe decidere le sorti del campionato

Aldo Serena ha giocato con l’Inter per diversi anni ed ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Lazio nel 1978.

Domenica la sua ex squadra giocherà proprio contro i biancocelesti in uno scontro tutto da vedere. L’ex attaccante, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato della partita e del bomber Immobile: «Ciro è un grande attaccante che vive di istinto. Non può essere imbrigliato in uno schema, ne uscirebbe limitato. Ha potenza e forza nella profondità. Nei 30-40 metri è imbattibile, è anche molto resistente. Correa o Caicedo accanto a lui? Il Tucu ha il passaggio dentro e una qualità tecnica superiore. Con le invenzioni dell’argentino e soprattutto di Luis Alberto, le caratteristiche del numero 17 vengono amplificate».