Verso Lazio-Inter: nerazzurri devastanti nel secondo tempo. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi segnano di più e subiscono molto meno

Proseguono le tappe di avvicinamento a Lazio-Inter, con i biancocelesti che dovranno affrontare una squadra a caccia di punti Scudetto. Per ora il cammino degli uomini di Inzaghi non è stato cattivo, ma è chiaro che il terzo posto non possa accontentare i Campioni in carica.

Eppure c’è un momento della gara in cui l’Inter diventa devastante: si tratta del secondo tempo, frazione in cui i nerazzurri hanno realizzato 14 dei 22 gol complessivi, ma soprattutto hanno subito appena due degli otto gol incassati in totale.