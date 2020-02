Lazio Inter, tra gli spettatori anche il CT dell’Argentina

Lionel Scaloni stasera sarà allo stadio a vedere Lazio Inter. Correa è l’osservato speciale del CT albiceleste

Lionel Scaloni sarà presente all’Olimpico per vedere la sfida spettacolare tra Lazio ed Inter. L’argentino non sarà però allo stadio per tifare la sua ex squadra, o meglio non solo: il neo CT dell’argentina verrà a Roma per osservare Correa che con la maglia biancoceleste sta facendo grandi cose.

L’ex difensore ha dichiarato al Corriere dello Sport rispetto alla squadra di Inzaghi: «Pensavo che potesse far bene per quanto ha costruito negli ultimi anni, però sinceramente non pensavo che potesse competere con Inter e Juve: ora deve credere allo Scudetto».