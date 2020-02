Lazio Inter, proposta di matrimonio all’Olimpico prima del match FOTO

Sorpresa all’Olimpico prima di Lazio-Inter: proposta di matrimonio con flashmob al centro del campo

Sorpresa all’Olimpico. Manca davvero pochissimo al big match tra Lazio ed Inter ma, prima del fischio di inizio, c’è tempo per una mossa di romanticismo. Lo speaker dell’impianto romano ha chiamato l’attenzione di una ragazza presente in Monte Mario, Taylor, immediatamente immortalata sugli schermi. Sul campo, intanto, un vero e proprio flashmob: una schiera di ragazzi col fratino arancione a comporre la fatidica domanda: «Will you marry me?».

E quale miglior occasione di una gara così importante, per fare una domanda altrettanto importante? Tra gli applausi dei tifosi, Taylor ha detto sì!