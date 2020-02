Lazio Inter, le probabili formazioni: c’è Jony, Caicedo e Correa si giocano il posto

Lazio Inter, le probabili formazioni che scenderanno in campo nel match di domenica in programma all’Olimpico

Lazio e Inter lavorano in questi giorni in vista dell’importante match di domenica in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico. In casa biancoceleste non ci sarà Lulic – sottoposto ad un intervento alla caviglia -, e quindi chance per Jony sulla sinistra. Rientreranno invece Radu in difesa e Milinkovic a centrocampo. Sulla destra Lazzari mentre davanti dovrebbe essere ancora la coppia Immobile-Caicedo in attacco.

Per quanto riguarda la squadra di Conte invece rimane il nodo legato al portiere con Handanovic out anche se è probabile che tra i pali ci sia Padelli. In avanti invece il duo Lautaro-Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Antonio Conte.