Lazio Inter, possibile ‘Inzagata’: la scelta a sorpresa in attacco

Simone Inzaghi pensa ad una scelta diversa in attacco in vista del match contro la Lazio: Perisic e Calhanoglu potrebbero affiancare Dzeko

Simone Inzaghi sempre più tentato dal rivoluzionare l’attacco dell’Inter in vista del match contro la Lazio, complici i rientri tardivi dei sudamericani e le condizioni di forma non perfette dell’altro ex Correa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico piacentino pensa all’Inzagata e uno tra Perisic e Calhanoglu potrebbe affiancare Dzeko in attacco nella sfida dell’Olimpico. Il tecnico piacentino ha mostrato finora grande flessibilità nell’adattarsi alle situazioni e potrebbe mettere a riposo (almeno inizialmente) Lautaro Martinez e Correa per cambiare l’attacco. Scalpitano anche Dimarco e Gagliardini che in base alle scelte di Inzaghi potrebbero trovare spazio dal primo minuto.