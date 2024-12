Lazio Inter, Parolo: «Gara importante per le ambizioni. Qualora arrivasse il risultato si apre uno scenario»

Lazio Inter si avvicina, una gara che può dire molto per i biancocelesti. Questo il pensiero dell’ex laziale Marco Parolo

Marco Parolo, ex calciatore della Lazio, in un’intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato anche della sfida che attende la squadra di Baroni. Lunedì allo Stadio Olimpico arriva l’Inter di Inzaghi.

LE SUE PAROLE – «Una gara scudetto? È una sfida per le ambizioni dei biancocelesti, mentre per i nerazzurri è un match che serve a dimostrare di essere fortemente candidati al titolo. Per ora sono tutte lì, perché l’Inter non ha ancora accelerato: lunedì può essere una prova di forza per i nerazzurri. Qualora arrivasse il risultato dalla Lazio, si aprirebbe un altro modello di campionato, per un torneo molto avvincente, in cui 3-4 squadre si contenderanno lo scudetto»