Lazio, lo scorso anno la vittoria a San Siro grazie a Milinkovic

Il 31 marzo del 2019 la Lazio, a San Siro, affrontò l’Inter in campionato. Milinkovic decise la gara al 12′ di testa

Lo scorso anno la Lazio non ha vissuto una stagione semplice in campionato, fatta di alti e di bassi. Uno di questi attimi di felicità, fu la vittoria a San Siro contro l’Inter.

Il 31 marzo del 2019 i biancocelesti affrontarono per la seconda volta i nerazzurri dopo quel maledetto 20 maggio. La prima volta, in Coppa Italia, i capitolini ebbero la meglio dopo i calci di rigore. Anche in questo caso i tre punti andarono alla prima squadra della Capitale, grazie al gol di Milinkovic arrivato al 12′. Quella sfortunata sfida all’Olimpico fu vendicata dal Sergente.