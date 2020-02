Lazio Inter, l’Olimpico si prepara per la grande occasione

La Lazio domenica si giocherà una grande occasione contro l’Inter ed il pubblico ha risposto presente: ad ora 57mila spettatori

Contro l’Inter sarà un Olimpico da mille e una notte: una vera bolgia per trascinare la Lazio alla vittoria e iniziare a concretizzare il sogno Scudetto.

Secondo quanto riportano gli ultimi dati, fino ad ora sono stati venduti 35’000 tagliandi venduti di cui 12’000 agli interisti. I biglietti staccati, sommati agli abbonati, arrivano a formare un numero straordinario ad un giorno dalla partita. 57’000 persone riempiranno i seggiolini dell’impianto romano per rendere ancora più spettacolare la partita tra le due compagini che si daranno battaglia per il titolo nazionale. Rimangono ancora delle disponibilità in Monte Mario ed in Sud, con la possibilità di acquistare un tagliando entro il fischio d’inizio della partita.