Lazio Inter, il discorso di Milinkovic che ha caricato la squadra nell’intervallo

Lazio Inter, discorso motivazionale ai compagni quello fatto da Milinkovic-Savic tra primo e secondo tempo

Mai come in questa stagione la Lazio ha avuto il carattere di ribaltare situazioni che in altre occasioni sembravano ormai perse. E’ accaduto nell’intervallo contro l’Atalanta in cui la squadra di Inzaghi era sotto per 0-3; è accaduto conto la Juventus e ora anche contro l’Inter.

La rete di Young poteva tagliare le gambe ai biancocelesti che invece nello spogliatoio nell’intervallo si sono caricati a molla. Merito pare del discorso del Sergente. Come riporta il Corriere dello Sport infatti pare che Milinkovic-Savic abbia caricato i compagni: «Forza ragazzi, questa la vinciamo. Torniamo su e ribaltiamo il risultato, è già successo con la Juve».