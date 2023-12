Lazio Inter, Lupo: «Partita tutta da vedere, se i biancocelesti sono in giornata…» Le parole del direttore sportivo

Intervistato da Tuttomercatoweb, Fabio Lupo, ex direttore sportivo, ha parlato del match di stasera tra Lazio ed Inter:

«Sarà una partita tutta da vedere. La Lazio di Sarri se trova la giornata giusta può mettere in difficoltà chiunque. Non darei per scontato il risultato»