Lazio Inter, l’Olimpico e l’accoglienza ad Inzaghi: fischi o applausi?

Come riporta Tuttosport sul web sono partiti vari sondaggi per capire in che modo verrà salutato Inzaghi: la bilancia pare tendere leggermente verso gli applausi, in memoria degli anni e dei trofei alzati alla guida della Lazio, ma sicuramente ci sarà una massiccia dose di fischi da parte di chi non ha preso bene il suo addio.