Lazio-Inter, le probabili formazioni

Lazio-Inter, alla vigilia della gara con la capolista queste le probabili scelte da parte di Sarri e Simone Inzaghi

Ormai ci siamo, l’attesa ormai è agli sgoccioli e la Lazio sta per tornare in campo e sfiderà l’Inter per un match che vale moltissimo per entrambe. Alla vigilia queste le probabili scelte di Sarri e Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Pedro, Castellanos. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi.