Lazio Inter: il club ricorda la vittoria del 2012 – VIDEO

Il 15 dicembre 2012 la Lazio battè l’Inter in campionato per 1-0 grazie ad un gol di Klose, la società ha ricordato l’anniversario sui social

Un gol da ricordare. Il 15 dicembre 2012 la Lazio battè l’Inter in campionato per 1-0 grazie ad un gol di Klose, che riuscì a segnare il gol poi risultato decisivo, perchè unico di quel match, all’82’ minuto: Mauri lesse il posizionamento della retroguardia interista pescando il taglio di Klose chirurgico, così come il suo diagonale dal limite dell’area.

Il club biancoceleste ha ricordato l’anniversario di quel gol e di quella vittoria con un video social.