Lazio Inter: i precedenti con l’arbitro Irrati

Irrati è stato designato come arbitro della sfida di sabato tra Lazio e Inter : tutti i precedenti con il fischietto di Pistoia

Massimiliano Irrati è stato designato come arbitro del match tra Lazio e Inter , gara in programma sabato 16 ottobre alle 18:00. Ecco i precedenti dell’arbitro con i biancocelesti:

Il fischietto toscano ha già diretto i biancocelesti in 18 occasioni: il bilancio complessivo dei precedenti è lievemente favorevole alla Lazio che ha vinto in 9 di questi match, pareggiato in 3 e perso in 6.

L’ultimo incrocio tra Irrati e la formazione biancoceleste risale alla stagione scorsa, nella quale la Lazio con il fischietto di Pistoia alla direzione ha vinto le gare casalinghe contro Bologna e Cagliari. Il fischietto toscano, inoltre, ha già diretto un confronto tra biancocelesti ed i nerazzurri: il 29 ottobre 2018 la squadra milanese s’impose all’Olimpico per 3-0.