Lazio Inter, i convocati di Conte: confermato out Nainggolan, c’è Pirola

Antonio Conte ha comunicato la lista dei convocati dell’Inter per il match contro la Lazio.

L’Inter ha diramato la lista dei convocati di Antonio Conte per il match di domani, ore 15:00, in programma allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Out, come annunciato, Radja Nainggolan.

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 97 Radu

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni

Centrocampisti: 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 14 Perisic, 15 Young, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 77 Brozovic

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Pinamonti