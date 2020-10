Lazio-Inter, gara valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà diretta dall’arbitro Guida, della sezione di Torre Annunziata

È stata resa nota la designazione arbitrale per Lazio–Inter. Il big match dell’Olimpico, in programma per domenica 4 Ottobre alle ore 15.00, sarà diretto da Guida della sezione di Torre Annunziata. Di seguito la nomina completa:

LAZIO – INTER h.15.00

GUIDA

CARBONE – LONGO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: VIVENZI