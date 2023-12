Lazio-Inter, Inzaghi cambia formazione: messaggio per Sarri

Lazio-Inter è la prossima gara di Serie A per i biancocelesti, ecco che l’ex Inzaghi manda un messaggio a Sarri su una scelta di formazione

Neanche il tempo di smaltire il pareggio con l’Hellas Verona che per la Lazio di Maurizio Sarri è già tempo di pensare al prossimo match di campionato contro l’Inter. Infatti, appena quattro giorni dopo la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid (in programma questo mercoledì) la squadra capitanata dall’ex Simone Inzaghi farà visita all’Olimpico.

Ancora troppo presto dunque per tentare di stilare le probabili formazioni. Ma quel che è certo è che il tecnico nerazzurro ha mandato un segnale forte dopo la vittoria contro l’Udinese ha Davide Frattesi, confermando come il centrocampista chiede più spazio e quindi un maggior minutaggio in campo. Chissà se Inzaghi avrà modo di accontentarlo proprio contro i capitolini, nel frattempo ecco le sue dichiarazioni a DAZN.

FRATTESI – «Gli ho detto di star sereno, era l’unico dubbio che avevo stamattina, se farlo partire titolare o no. Alla fine gliel’ho voluto chiarire, ma non c’è stato bisogno. Vorrebbe più spazio, ma ha 2 giocatori in quel ruolo importantissimi e sono contento per loro».