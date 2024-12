Lazio Inter, ecco dove sarà trasmessa la sfida dell’Olimpico in diretta tv e streaming. I dettagli

La Lazio torna a concentrarsi sul campionato e sulla sfida con l’Inter. Il big match è in programma stasera alle 20:45, la squadra di Baroni accoglierà Inzaghi e i nerazzurri all‘Olimpico.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale.